 Asistler Lens’ten – Fotomaç – 25 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Asistler Lens’ten

    Asistler Lens’ten
    Süper Lig'in asist kralı Jeremain Lens istim üstünde... Son olarak 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında iki gol pası veren Hollandalı yıldız, Trabzonspor derbisine de iddialı hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, en iyi oyunlarını sergileyerek 3 puanla dönmeye çalışacaklarını söyledi. Lens ligde şu ana kadar 6 asiste imza attı.
    1. 25 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Asistler Lens’ten haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.