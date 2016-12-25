Asistler Lens’ten

Süper Lig'in asist kralı Jeremain Lens istim üstünde... Son olarak 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında iki gol pası veren Hollandalı yıldız, Trabzonspor derbisine de iddialı hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, en iyi oyunlarını sergileyerek 3 puanla dönmeye çalışacaklarını söyledi. Lens ligde şu ana kadar 6 asiste imza attı.