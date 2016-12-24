Wiel geri dönüyor!
F.Bahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel yeniden takıma dönmek için elinden geleni yaptığını söyledi. NTV Spor'a konuşan Hollandalı, "F.Bahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Takıma geri dönmek için vargücümle çalışıyorum. Eğer Advocaat beni kadroya almazsa daha çok çalışacagım" ifadelerini kullandı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 14
Yorum
mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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Toplam 18
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!
Toplam 14
Yorum
adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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