Wiel geri dönüyor!

F.Bahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel yeniden takıma dönmek için elinden geleni yaptığını söyledi. NTV Spor'a konuşan Hollandalı, "F.Bahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Takıma geri dönmek için vargücümle çalışıyorum. Eğer Advocaat beni kadroya almazsa daha çok çalışacagım" ifadelerini kullandı.