Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 26 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas, hücum ve savunma organizasyonları çalışıp, çift kale maç oynadıkları belirtildi.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, akşam üzeri bu kente gidecek.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:56
- Gözler Yasin’de
Toplam 2
Yorum
GSli1905 Golcü olmak istiyorsan her Deligin altindan cikacaksin,ve bunu Yasin cok iyi yapiyor !!!!!
- Bedavaya Taison
Toplam 12
Yorum
Fb'li Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor hemen görüşmelere başlayıp almak lazım ayrıca devre arası şu an boşta olan Thiago Neves alınırsa iyi olur.
- Wiel geri dönüyor!
Toplam 6
Yorum
/* sezon bitti yavru..sezon bitti..irfan canlı başşşak şam-pi..helal göksel başkana.
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