Son şampiyona uzatmalı tarife!
Fenerbahçe, geçen yıl finalde karşılaşıp kupayı kaptırdığı CSKA Moskova’yı affetmedi. Kanarya, normal süresi berabere biten maçı uzatmada kazandı.
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe, normal süresi 75-75 biten maçta son şampiyon CSKA Moskova'yı deplasmanda uzatmalarda yıktı: 95-79. Kanarya, böylece geçen yılki finalin de rövanşını almış oldu. F.Bahçe, bu sonuçla iki maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 9. galibiyetini elde etti. 6 maç sonra kaybeden Rus temsilcisi, sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. CSKA Moskova, ilk yenilgisini bir diğer Türk takımı Darüşşafaka Doğuş karşısında almıştı.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Tek yol şampiyonluk''
Toplam 7
Yorum
FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
- Son şampiyona uzatmalı tarife!
Toplam 18
Yorum
ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
- Eyvah! Derbiye Palabıyık atandı
Toplam 10
Yorum
Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
Son şampiyona uzatmalı tarife! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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