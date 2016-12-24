 Son şampiyona uzatmalı tarife! – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Son şampiyona uzatmalı tarife!

    Son şampiyona uzatmalı tarife!

    , geçen yıl finalde karşılaşıp kupayı kaptırdığı ’yı affetmedi. Kanarya, normal süresi berabere biten maçı uzatmada kazandı.

    'nin 14. haftasında , normal süresi 75-75 biten maçta son şampiyon 'yı deplasmanda uzatmalarda yıktı: 95-79. Kanarya, böylece geçen yılki finalin de rövanşını almış oldu. F.Bahçe, bu sonuçla iki maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 9. galibiyetini elde etti. 6 maç sonra kaybeden Rus temsilcisi, sezonun ikinci yenilgisini yaşadı. CSKA Moskova, ilk yenilgisini bir diğer Türk takımı Darüşşafaka Doğuş karşısında almıştı.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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