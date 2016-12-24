Sampdoria Salih’e talip
İsteneni veremediği için Advocaat'ın gözünden düşen Salih Uçan'ın yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi. Serie A ekibi Sampdoria'nın 22 yaşındaki futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı bildirildi. İtalyan ekibinin, Benfica'dan kiraladığı Filip Djuricic'ten beklediğini alamadığı için Salih'e rotayı çevirdiği ve kiralamak istediği kaydedildi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yasin’de
Toplam 2
Yorum
GSli1905 Golcü olmak istiyorsan her Deligin altindan cikacaksin,ve bunu Yasin cok iyi yapiyor !!!!!
- Bedavaya Taison
Toplam 12
Yorum
Fb'li Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor hemen görüşmelere başlayıp almak lazım ayrıca devre arası şu an boşta olan Thiago Neves alınırsa iyi olur.
- Wiel geri dönüyor!
Toplam 6
Yorum
/* sezon bitti yavru..sezon bitti..irfan canlı başşşak şam-pi..helal göksel başkana.
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