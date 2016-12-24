 Sampdoria Salih’e talip – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Salih’e talip

    Sampdoria Salih’e talip
    İsteneni veremediği için Advocaat'ın gözünden düşen Salih Uçan'ın yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi. Serie A ekibi Sampdoria'nın 22 yaşındaki futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı bildirildi. İtalyan ekibinin, Benfica'dan kiraladığı Filip Djuricic'ten beklediğini alamadığı için Salih'e rotayı çevirdiği ve kiralamak istediği kaydedildi.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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