Sampdoria Salih’e talip

İsteneni veremediği için Advocaat'ın gözünden düşen Salih Uçan'ın yeniden İtalya'ya döneceği iddia edildi. Serie A ekibi Sampdoria'nın 22 yaşındaki futbolcu için devre arasında girişimlere başlayacağı bildirildi. İtalyan ekibinin, Benfica'dan kiraladığı Filip Djuricic'ten beklediğini alamadığı için Salih'e rotayı çevirdiği ve kiralamak istediği kaydedildi.