RvP bugün denenecek

G.Birliği maçında kasığındaki sakatlığı nükseden Van Persie, bugün idmanda denenecek, kendisini iyi hissetmesi halinde Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilecek. Ancak bu ihtimalin zayıf olduğu, RvP'nin yerine ileri uçta Sow'un oynayacağı bildirildi.