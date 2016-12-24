RvP bugün denenecek
G.Birliği maçında kasığındaki sakatlığı nükseden Van Persie, bugün idmanda denenecek, kendisini iyi hissetmesi halinde Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilecek. Ancak bu ihtimalin zayıf olduğu, RvP'nin yerine ileri uçta Sow'un oynayacağı bildirildi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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FB Kendi yarı sahanızda paslaşarak mı gelicek şampiyonluk :D daha baskı bile kuramıyosunuz
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ozgur CSKA Moskova, ilk yenilgisini Darüşşafaka Doğuş karşında almıştı hatırlatıyorum
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Cardozo Mhk yine şaşırtmadı
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