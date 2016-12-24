İşte Fenerbahçe'nin Trabzon programı
Spor Toto Süper Lig'in 16 haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'nin Trabzon programı belli oldu.
Lider Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un yeni mabedi Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki ilk karşılaşmada bordo-mavili ekibin rakibi olacak. Antalyaspor yenilgisinin ardından iç sahada Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de hedef, devre arasına 3 puanla girmek.
Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki son antrenmanını yapacak olan Fenerbahçe, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak uçakla Trabzon'a hareket edecek. Burada kampa girecek olan sarı-lacivertliler, pazartesi günü karşılaşmanın ardından İstanbul'a geri dönecek.
Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşma öncesinde yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki son antrenmanını yapacak olan Fenerbahçe, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak uçakla Trabzon'a hareket edecek. Burada kampa girecek olan sarı-lacivertliler, pazartesi günü karşılaşmanın ardından İstanbul'a geri dönecek.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gözler Yasin’de
Toplam 2
Yorum
GSli1905 Golcü olmak istiyorsan her Deligin altindan cikacaksin,ve bunu Yasin cok iyi yapiyor !!!!!
- Bedavaya Taison
Toplam 12
Yorum
Fb'li Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor hemen görüşmelere başlayıp almak lazım ayrıca devre arası şu an boşta olan Thiago Neves alınırsa iyi olur.
- Wiel geri dönüyor!
Toplam 6
Yorum
/* sezon bitti yavru..sezon bitti..irfan canlı başşşak şam-pi..helal göksel başkana.
İşte Fenerbahçe'nin Trabzon programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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