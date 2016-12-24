İrfan Can için teklif almadım
F.Bahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen ve Başakşehir'le anlaşmaya vardığı açıklanan G.Birliği'nin yıldızı İrfan Can için ne sarı-lacivertlilerden ne de Trabzonspor'dan bir teklif gelmediği bildirildi. Orta saha oyuncusunun menajeri Batur Altıparmak, "Bugüne kadar bir teklif almadım. İrfan öne çıkan bir oyuncu olduğu için adı büyük takımlarla anılmış olabilir" dedi.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
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mocha de jong ve wiel kazılarını görmezden gelmeyin beyler :D
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krestic bunla ozan fazla kolpacino izliyolar
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adrian ismail köybaşı ne yaptı da sizde kaptan olarak değerlendi peki bahsi geçen tezarühatı güle oynaya hoplaya zıplaya söylerken sonrasında gelip ezeli rakipte kaptan yapmak neyin kafasıdır boş yapmayın bi zahmet
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