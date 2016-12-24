''Hedef niye hep benim?''
Fenerbahçe taraftarının kendisine gösterdiği tepkinin sınırı aştığını savunan Şen, “Yırtınıyorum, yine de olmuyor” dedi.
KARA LİSTEDE DEĞİL
Volkan Şen, performansı çok eleştirilmesine rağmen Advocaat'ın kara listesinde değil. Çünkü hoca, idmanlardaki performansından ve saha dışı disiplininden memnun olduğu Şen'in, saha içinde gösterdiği çabaya da saygı duyuyor. O yüzden hala kredisi var.
Emre BOL
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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Toplam 4
Yorum
neoplan cr7 bu açıklamaları yaparken messi, babasıyla birlikte kaçırdıkları vergileri hesaplamakla meşguldür
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Toplam 18
Yorum
TAYFUN TÜRK Bu kasimpasa dan gönderilen FUTBOLCU degilmiydi ? Arablara sonra kulüpsüz kalmisti hani ? Kasimpasa NÎN gönderdigi FUTBOLCU BJK DE YANI ? Interesant
- Ekonomik stoper
Toplam 14
Yorum
GSli1905 Maliyeti yüksek olur bu Oyunculari gödermek isterler,ama 200 bin alani göndermek istemeleri Kalitesini ortaya koymazmi ? Bizimkilerde hemen BELES olsunda alalim.......HALA AKILLANMADINMI GALATASARAY !!!!
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