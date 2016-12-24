Derbi öncesi flaş gelişme
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.
- 24 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:10
- CR7’den Suriyeli çocuklara destek
Toplam 4
Yorum
neoplan cr7 bu açıklamaları yaparken messi, babasıyla birlikte kaçırdıkları vergileri hesaplamakla meşguldür
- Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel İstanbul'da!
Toplam 18
Yorum
TAYFUN TÜRK Bu kasimpasa dan gönderilen FUTBOLCU degilmiydi ? Arablara sonra kulüpsüz kalmisti hani ? Kasimpasa NÎN gönderdigi FUTBOLCU BJK DE YANI ? Interesant
- Ekonomik stoper
Toplam 14
Yorum
GSli1905 Maliyeti yüksek olur bu Oyunculari gödermek isterler,ama 200 bin alani göndermek istemeleri Kalitesini ortaya koymazmi ? Bizimkilerde hemen BELES olsunda alalim.......HALA AKILLANMADINMI GALATASARAY !!!!
Derbi öncesi flaş gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.