 Derbi hazırlığı başlıyor – Fotomaç – 24 Aralık 2016
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    24 Aralık 2016, Cumartesi
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    Derbi hazırlığı başlıyor

    Derbi hazırlığı başlıyor
    Kupada oynadığı Menemen Belediyespor karşılaşmasının ardından dünü izinli geçiren , ligde pazartesi günü çıkacağı Trabzonspor derbisinin hazırlıklarına bugün start verecek. Sarı-lacivertli futbolcular, Can Bartu Tesisleri'nde top başı yapacak.
    1. 24 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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