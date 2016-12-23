 Scarpa’dan kötü haber – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    ’dan kötü haber

    Scarpa’dan kötü haber
    Fenerbahçe'ye Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo 'dan kötü haber geldi. Sarılacivertlilerin transfer listesinde yer alan 22 yaşındaki yıldız, kulübü Fluminense ile olan kontratını 3 yıllığına uzattı. Kanarya, oyuncunun temsilcileriyle İstanbul'da bir zirve gerçekleştirmiş, transfer şartlarını sormuştu.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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