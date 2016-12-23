Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Sezon başında İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında deplasman yasağı kalkarken, Trabzonspor İstanbul'da oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçları takip edebilmişti. Ancak bu karar Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak maçlarda geçerli değil.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak
Toplam 6
Yorum
tabi tabi kadıköye herkes geldi ama sıra fenere geldimi yok.fener puanını seyircisizde alır her sene olduğu gibi
- Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak
Toplam 6
Yorum
fenerizm oldu canım başka isteğin?
- Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak
Toplam 6
Yorum
Hayden Maça 61 Fanatik bir Trabzonspor taraftarı olarak bu kararların yanlış olduğunu düşünüyorum. Yönetimlerin yanlışlarını TARAFTARlara ÇEKTİRİYORLAR.
Fenerbahçe taraftarı Avni Aker'e alınmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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