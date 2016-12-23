Fabiano devleşti

Portekizli kaleci, dün akşam yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe’nin galibiyetinde büyük pay sahibi oldu

MENEMEN Belediyespor karşısında Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Fabiano, dün öne çıkan isimlerden biri oldu. İlk yarıda iki net pozisyonda kalesini gole kapatan Portekizli file bekçisi, 50. dakikada ise harikalar yarattı. İzmir ekibinin 3 oyuncusuyla tek başına mücadele eden başarılı kaleci, 5 saniye içinde üst üste 3 şutta gole izin vermedi. 28 yaşındaki eldiven, 90 dakika boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette kilit rol oynadı.