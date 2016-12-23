''Buradaki insanları kimse korkutamaz''
Josef de Souza, ülkesinde yayınlanan bir spor programında canlı yayına bağlandı ve Türkiye hakkında yaşanan son olaylar ışığında yorumlarda bulundu.
Türkiye'de yaşanan hain terör saldırıları sonrası Brezilya kanalı SporTV, Fenerbahçe'den Josef de Souza ile görüştü.
Kanalda yayınlanan programda Beşiktaş'ta yaşanan bombalı saldırı ve Rus büyükelçi Andrei Karlov'un suikast sonucunda hayatını kaybettiği belirtilirken, Josef de Souza'nın İstanbul'da kendisini nasıl hissettiği soruldu.
"BURADAKİ İNSANLARI KİMSE KORKUTAMAZ"
Josef de Souza, Türkiye'nin böyle anılmasına karşı çıkarak şu sözleri söyledi: "Türk insanları, bu tip şeylere rağmen hayatlarına devam ediyorlar. Stadyumlara gitmekten korkmuyorlar. Bunlar buradaki insanları korkutamaz.".
"TÜRKİYE, BREZİLYA'DAN DAHA GÜVENLİ"
"İstanbul harika bir şehir, Türkiye muhteşem bir ülke. Dışarıda bazen kötü şeyler yaşanıyor. Fakat, bugünlerde dünyanın her yerinde böyle kötü şeyler var. Şunu net olarak söylüyorum ki; Türkiye, Brezilya'dan çok daha güvenli bir ülke! Burada olduğum için minnettarım, tüm kontratım boyunca burada olacağım.".
"HER ŞEYE UYUM SAĞLADIM"
"İstanbul'da çok mutluyum. Profesyonel olarak, oynadığım en iyi kulüpteyim. Her şeye uyum sağladım. Daha 2.5 yıl kontratım var ve bu kontratı bitirmek istiyorum."
- 23 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 19:18
- Derbi öncesi flaş gelişme
Toplam 39
Yorum
1907 moskovaya seyirci gidiyor trabzona gidemiyor yuhhhhhhhhhhhhhhhhh
- Kerim’i korku saldı
Toplam 5
Yorum
BJK Kerim Antalyaspor eto BEŞIKTAŞ istiyoruzzzzzzzzzZZZ
- Martin Caceres’te Muslera farkı
Toplam 3
Yorum
hasan ugur aynen kardesım su sabrıden ve cop bıdonu cavanda helede hamıtten acıl kurtulalım
''Buradaki insanları kimse korkutamaz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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