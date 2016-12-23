 Bazı isimlerle görüşüyoruz – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Bazı isimlerle görüşüyoruz

    Bazı isimlerle görüşüyoruz

    , transfer için ipuçları verdi: “Takımımızı güçlendirmek istiyoruz ve bunun için bazı görüşmelerimiz var. Mümkün müdür istediğimiz isimleri almak? Bunu hep birlikte göreceğiz”

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Menemen Belediyespor'la zorlu bir mücadele verdiklerini belirterek, "Beklentiler kazanmamız yönündeydi ve bunu başardık. Rakip gerçekten bize karşı iyi mücadele etti, pozisyonlara da girdi. Şartlar zordu, zemin kötüydü; buna rağmen biz de fırsatlar yakaladık. Galibiyetten dolayı memnunum" diye konuştu. Trabzonspor derbisi için, "Onu yarından itibaren düşüneceğiz. Bugün kazandık, keyfini çıkarmak lazım" açıklamasını yapan Hollandalı hoca, transfer hakkında ise, "Takımımızı güçlendirmek istiyoruz ve bunun için görüşmelerimiz var. Mümkün müdür istediğimiz isimleri almak? Bunu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    'ÜŞÜDÜM, ONDAN KIZDIM'
    , maçın son bölümünde kenara kadar gelip futbolcularına kızmasıyla ilgili soruya ise espriyle yanıt verdi, "Üşüdüm de ondan" dedi; ardından da "Pozisyonla da biraz alakası vardı tabii" şeklinde konuştu. Advocaat'ın kızdığı pozisyonda Miroslav Stoch'la Ozan Tufan "pas verme" yüzünden birbirleriyle tartışıyorlardı.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:48
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