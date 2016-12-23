 1907 doğumlu Şerife nineye F.Bahçe atkısı – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    1907 doğumlu Şerife nineye F.Bahçe atkısı

    1907 doğumlu Şerife nineye F.Bahçe atkısı
    Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan 1907'de dünyaya gelen 109 yaşındaki Şerife Uysal'a, Zonguldak Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı Turgut Papila tarafından takımın atkısı hediye edildi.

    EĞER İSTERSE MAÇA DA GÖTÜRÜLECEK
    İlerlemiş yaşına rağmen dinç görünümüyle dikkat çeken , "Çok şükür iyiyim. Merdiven çıkamıyor, düz yolda yürüyorum. Eşim Fenerbahçeliydi, damadım da Fenerbahçeliydi. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Turgut Papila, Fenerbahçe ile aynı yaştaki Şerife nineye, istemesi halinde Kadıköy'de maç izletme sözü verdi.

    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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