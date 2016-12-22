 Özer için başsağlığı mesajı – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Özer için başsağlığı mesajı

    Özer için başsağlığı mesajı
    F.BAHÇE, Amedsporlu Şehmus Özer için taziye mesajı yayınladı: "Amedspor'un takım kaptanı Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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