Özer için başsağlığı mesajı
F.BAHÇE, Amedsporlu Şehmus Özer için taziye mesajı yayınladı: "Amedspor'un takım kaptanı Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupa Kartal’ı Kerim!
Toplam 1
Yorum
karakartal Ligin ikinci yarısında kerim Frei'ya çok işimiz düşecek.
- Mutu: Görüşmedik!
Toplam 2
Yorum
efsane-10 dursun bey efendi dorin rotariu yeni HAJİ-bu yeni yılda tarafdarlara hediye et.
- Gerekeni yapacağız
Toplam 1
Yorum
Ali tetik Kizilcabölük derbisine çıkacaksınız umarım goller atarsınız yenilsenizde gol atın mücadele Edin bu futbol futbolu güzelleştiren gollerdir
Özer için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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