Özer için başsağlığı mesajı

F.BAHÇE, Amedsporlu Şehmus Özer için taziye mesajı yayınladı: "Amedspor'un takım kaptanı Özer'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."