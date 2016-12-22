Otobüs saldırısında FETÖ'cü bekçi

F.Bahçe otobüsüne 4 Nisan 2015'te düzenlenen suikast ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Olay günü otobüsün saldırıya uğradığı yerde nöbetçi olduğu belirlenen bekçi Nurettin Ç.'nin 15 Temmuz "Darbe" gecesi silah deposunun anahtarını sakladığı ortaya çıktı. Saldırının ardından olay yerinde görevli bekçi Nurettin Ç.'nin yanı sıra, gece nöbetçisi komiser Hüseyin G., ilçe müdür yardımcısı Ahmet E., ilçe müdürü Lütfi İ., dosyaya bakan Savcı Sait S., Hakim İsa K. ve soruşturmayı yürüten büro amiri Hüdai O. hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bu arada Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili otobüste bulunanların ifadeleri alınması için İstanbul'daki adreslerine yazı gönderdi.