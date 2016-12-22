Otobüs saldırısında FETÖ'cü bekçi
F.Bahçe otobüsüne 4 Nisan 2015'te düzenlenen suikast ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 15:32
- Franco’dan 450 bin euro
Toplam 1
Yorum
44istanbul Her youncudan verim almak veya para kazanmak zor. Zararin neresinden dönersen kardir! En cabuk sekilde Abubakardan da kurtulmamiz lazim. Cok cok masrafli. Paranin 10da birini altyapidan bir yetenege versen, daha verimli olurdu bu takimda. 2 gol saka gibi. Toraman, Sivok, gibi defans oyuncularimiz bile daha cok gol atiyorlardi. Abubakar kalacaksa, orta sahaya Olcayin yerine alinsin, Abubakar cok güclü ve cok calisiyor. Forvet olarak Talisca oynasin, oyuncu gecme teknigi be bitirici özelikleri cok daha iyi. Bence böyle daha verimli olur.
- Kaleyi yine kapatamadı
Toplam 6
Yorum
44istanbul Az ücrete oynuyor ise, simdilik iyi bir YEDEK sayilir. Ama kesinlikle bir ALTERNATIF degildir. Fabri fena bir kaleci degil ama orta vadeli cok iyi bir kaleciye ihtiyacimiz var. Orta vadeli yedek olarak genc Utku Yuvakurani kazanmak lazim. Yoksa böyle gencleri almanin anlami yok.
- Niasse dünden razı
Toplam 5
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Ferhat Gs bunu elinden kacirmamali
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