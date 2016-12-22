Neustadter’e talip çıktı
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:44
- FLAŞ! Ryan Babel Beşiktaş'ta
Toplam 7
Yorum
serdar akay bjk de bizim gs gibi morukların peşinden koşmaya başladı.babel ,lombaerts gibi bjk sol kanata bastia ( fransa ) takımından MAXİMİN stopere touluse ( fransa ) takımından DİOP u alsın tam bjk ye göre futbolcular 19 yaşındalar v bonservisleri 1 milyon euro özellikle DİOP ilerde çok önemli bi defans oyuncusu olacak
- Eto’o heyecanı
Toplam 3
Yorum
BAŞKANIM UCUZ TOPÇU ALARAK TASARRUF EDİLMEZ BENCE FUTBOL TAKIMI KALİTELİ TOPÇU ALIP MAÇLARINI KAZANARAK TASARRUF EDER. KAZANDIKÇA HEM GELİR ELDE EDER HEM DE MARKA DEĞERİ YÜKSELİR. NOKTA...
- Kartal’a rakip yok
Toplam 1
Yorum
erkan baba babel yılın transferi olur iş yapar anlamında diyorum
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