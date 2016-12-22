İrfan Can 2 milyon euro
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen genç futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedeli için 2 milyon euro ve başka kulübe satışından yüzde 15 pay istediklerini söyledi.
Kulüpte yetişen futbolcuların transferde isimlerinin geçiyor olmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Cavcav, "Bu sezon gösterdiği performans sonrası İrfan Can takım için önemli bir oyuncu durumuna geldi" diye konuştu. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon ligde oynadığı 15 maçta bir gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Her şey vatan için
Toplam 4
Yorum
KAYDA GEÇİLSİN..:) Her sezon bu zamanlar yapılmalıdır
- Barça’da bile böylesi olmaz
Toplam 3
Yorum
dnz zaten barça taraftarı bi halt değil ki niye kıyaslıyorsun. dünyada bu işi iyi yapan takımlar Boca, Celtic, Beşiktaş. gerisi hep fason taraftar.
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 3
Yorum
xx maliyeti de yok
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