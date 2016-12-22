Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda bu akşam Menemen Belediyespor'la karşılaşacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarıyla terör olaylarını protesto etti.
Öte yandan Altınordu altyapı oyuncuları, sarı-lacivertli futbolcu Salih Uçan'la havalimanında bir araya geldi. Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın da Fenerbahçe kafilesine incir hediye ettiği bildirildi.
Fenerbahçe'nin maç kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan Civelek, Miroslav Stoch, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı, Muhammed Samed Karakoç, Erdican Şehit.
İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Menemen Belediyespor-Fenerbahçe karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 12:58
- Salih Uçan atağı
Toplam 2
Yorum
/*/ SALİH GENÇLER YOLUNDA..İRFAN CAN İLE TAKAS.
- İrfan Can 2 milyon euro
Toplam 12
Yorum
FB.Lİ NAZMİ SOSA YAŞLANDI..İRFAN İYİ BİR TRANSFER OLUR.
- Türkiye'ye gitmek istiyorum
Toplam 7
Yorum
çarşı öyle bir resim koymuşlarki arkadaki olacagı aklımın ucundan geçmedi gareth bale sandım
Fenerbahçe kafilesi İzmir'e geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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