F.Bahçe'ye İsveçli çaylak
İsveç Milli Takımı’nda da görev yapan 23 yaşındaki Robin Quaison, bu sezon 2 gol attı. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için maliyetinin de düşük olduğu aktarıldı.
Devre arasında 10 numara bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'ye menajerlerden Robin Quaison önerisi geldiği öğrenildi... Serie A takımlarından Palermo'da forma giyen oyuncu 23 yaşında. Bu sezon 12'si lig, 1'i kupa olmak üzere forma giydiği 13 karşılaşmada 2 gol attı. İsveç'te yayın yapan Sport Kanalen, Gana asıllı olan Quaison'u Fenerbahçe'nin yanı sıra Bundesliga ekibi Hoffeheim'ın da yakından takip ettiğini duyurdu.
AIK SOLNA'DA PARLADI
Genç oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda biteceği için ocak ayında uygun bir rakama transfer edilebileceği ifade edildi. Orta sahada hem hücuma dönük hem de ön libero gibi oynayabilen Robin Quaison, ülkesinde AIK Solna'da parladı. İsveç kulübünde genç yaşına rağmen 64 maça çıkıp 8 gol atan yetenekli futbolcu, 2014 yılında İngiltere'den de teklifler almasına rağmen Palermo'ya transfer olmuştu.
AIK SOLNA'DA PARLADI
Genç oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda biteceği için ocak ayında uygun bir rakama transfer edilebileceği ifade edildi. Orta sahada hem hücuma dönük hem de ön libero gibi oynayabilen Robin Quaison, ülkesinde AIK Solna'da parladı. İsveç kulübünde genç yaşına rağmen 64 maça çıkıp 8 gol atan yetenekli futbolcu, 2014 yılında İngiltere'den de teklifler almasına rağmen Palermo'ya transfer olmuştu.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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