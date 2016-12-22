Depay el yakıyor
Dick Advocaat'ın sol kanada istediği Memphis Depay'ın bonservis bedeli dudak uçuklattı. İngiliz kaynaklar, Manchester United'in satış listesine koyduğu Hollandalı yıldız için 12 milyon sterlin (yaklaşık 15 milyon euro) istediğini duyurdu. United'ın şimdiye kadar Lazio, Southampton ve Sevilla'dan gelen teklifleri yeterli bulmadığı için geri çevirdiği de belirtildi. ManU, Depay'ı PSV'den 25 milyon sterlin'e (yaklaşık 30 milyon euro) transfer etmişti.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Her şey vatan için
Toplam 4
Yorum
KAYDA GEÇİLSİN..:) Her sezon bu zamanlar yapılmalıdır
- Barça’da bile böylesi olmaz
Toplam 3
Yorum
dnz zaten barça taraftarı bi halt değil ki niye kıyaslıyorsun. dünyada bu işi iyi yapan takımlar Boca, Celtic, Beşiktaş. gerisi hep fason taraftar.
- Zapata’ya yeni teklif
Toplam 3
Yorum
xx maliyeti de yok
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