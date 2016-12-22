 Depay el yakıyor – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Depay el yakıyor

    Depay el yakıyor
    'ın sol kanada istediği Memphis Depay'ın bonservis bedeli dudak uçuklattı. İngiliz kaynaklar, Manchester United'in satış listesine koyduğu Hollandalı yıldız için 12 milyon sterlin (yaklaşık 15 milyon euro) istediğini duyurdu. United'ın şimdiye kadar Lazio, Southampton ve Sevilla'dan gelen teklifleri yeterli bulmadığı için geri çevirdiği de belirtildi. ManU, Depay'ı PSV'den 25 milyon sterlin'e (yaklaşık 30 milyon euro) transfer etmişti.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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