9 maçtır gol bile yemedi
Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı son dönemde büyük üstünlük kurdu. Sarı- lacivertliler, Karadeniz ekibi ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta hiç yenilmezken, 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, son 9 maçta Trabzonspor'dan gol bile yemedi.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kupaya tutundu
Toplam 2
Yorum
yazlklar olsun dursun özbek-ben GS-lı amma böyle oyundandan sonra GS-n CL-de bu kadro ile oynaması istemem neden -bu kadro avropa takımına en azı 6-0 yenilecek .
- Eto’o heyecanı
Toplam 5
Yorum
İbrahim Niasse ve Eto'o.. Harika olur. Gelecek sene bayağı güçlü bir kadro olur. Ama alacaklarını yada alabileceklerini sanmıyorum.
- Türkiye'ye gitmek istiyorum
Toplam 4
Yorum
karakartal izlemedim,aradığımız özelliklere sahipmi açıkçası bilmiyorum.
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