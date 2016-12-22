 9 maçtır gol bile yemedi – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    9 maçtır gol bile yemedi

    9 maçtır gol bile yemedi
    'de pazartesi günü 'a konuk olacak , ezeli rakibine karşı son dönemde büyük üstünlük kurdu. Sarı- lacivertliler, Karadeniz ekibi ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 14 maçta hiç yenilmezken, 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, son 9 maçta Trabzonspor'dan gol bile yemedi.
    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:14
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