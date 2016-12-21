 Volkan: Beni de avlıyor! – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Volkan: Beni de avlıyor!

    Volkan: Beni de avlıyor!

    , G.Birliği’ne 2 gol atan Sow’u anlattı: Gününde olunca acayip vuruyor toplara. İdmanlar da beni de fena avlıyor.

    , rakibin baskısı altında oynadığı Gençlerbirliği maçını 3-0 kazanırken, maçın iki kahramanı vardı: Volkan Demirel, Moussa Sow... Volkan, 4'ü mucize şekilde olmak üzere 7 net kurtarışa imza atarken, Sow ise yakaladığı iki fırsatı da golle sonuçlandırıp, zor gecede 3 puanın bir diğer mimarı oldu. Volkan , Sow'u anlatırken, "Onun nasıl bir golcü olduğunu en iyi ben bilirim" dedi, ardından da ekledi: "Gününde olunca toplara acayip vuruyor. Attığı gollerin aynısını ben de idmanlarda yiyorum. Röveşata golleri rastlantı değil. Bana kaç tane röveşata golü attı hatırlamıyorum."
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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