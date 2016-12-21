Oynama ihtimali yüksek

G.Birliği maçında kasığında ağrı hissedince 11. dakikada oyunu terk eden Robin van Persie'nin Trabzonspor'a karşı oynayıp oynamayacağı şu an için belirsiz. Ancak herhangi bir darbe almayan, tamamen tedbir amaçlı kenara gelen Hollandalı yıldızın önemli bir şeyinin olmadığı, oynama ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.