 Menemen hazırlıkları başladı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Menemen hazırlıkları başladı

    Menemen hazırlıkları başladı

    Kanarya, yarın ile deplasmanda oynayacağı grup 3. karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Gençlerbirliği maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam ettirdi.

    GO AHEAD EAGLES'LE HAZIRLIK MAÇI
    , devre arasında Antalya Lara'da 6-12 Ocak arası kamp yapacak. Sarı-lacivertli takım, burada bazı hazırlık maçları da oynayacak. Bunlardan biri 8 Ocak'ta takımı ile. Hollanda ekibi, Fenerbahçe'nin davetlisi olarak 7 Ocak'ta Lara'ya gelecek, 3 gün sonra geri dönecek.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:05
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