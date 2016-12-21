 Martinez’i yazdılar – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Martinez’i yazdılar

    Martinez’i yazdılar
    Arjantin basınının iddiasına göre, F.Bahçe ve Valencia, River Plate'in 'Pity' lakaplı 10 numarası Gonzalo Martinez'e talip oldu. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek 23 yaşındaki genç yeteneğin kontratında yazan serbest kalma bedeli 15 milyon euro. F.Bahçe, sezon başında da oyuncuyu transfere çalışmıştı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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