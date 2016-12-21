Martinez’i yazdılar

Arjantin basınının iddiasına göre, F.Bahçe ve Valencia, River Plate'in 'Pity' lakaplı 10 numarası Gonzalo Martinez'e talip oldu. Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek 23 yaşındaki genç yeteneğin kontratında yazan serbest kalma bedeli 15 milyon euro. F.Bahçe, sezon başında da oyuncuyu transfere çalışmıştı.