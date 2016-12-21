 Korkmak da ne demekmiş! – Fotomaç – 21 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Korkmak da ne demekmiş!

    Korkmak da ne demekmiş!

    ’nin ’ndeki rakibi ’dan “İstanbul’da güvenlik sorunumuz yok” açıklaması geldi.

    Rus basını, Rus büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da suikaste kurban gitmesinin ardından 'ın F.Bahçe ile oynayacağı maça gidip gitmeyeceğini masaya yatırdı. Krasnodar Genel Direktör Yardımcısı Hakuna Nurbiy, "Türkiye'ye gitmekten korkmuyoruz. güvenliğimizi sağlayacağı konusunda kesin bir garanti veriyor. Bu yüzden şüpheye düşecek bir durum yok" dedi. UEFA'dan yapılan açıklamada ise, "Yerel güvenlik görevlilerin taraftarlar ve futbolcular için gerekli güvenlik önlemlerini alacağından şüphemiz yok" ifadeleri kullanıldı.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Korkmak da ne demekmiş! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.