 ''Kolay değil bu işler'' – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Kolay değil bu işler''

    ''Kolay değil bu işler''
    'nin istikrar sembolü isimlerinden Hasan Ali Kaldırım, hiç sakatlanmadan yoluna devam etmesini "ekstra çalışmalara" bağladı. Geride kalan 15 lig maçının 14'ünde görev yapan, bu karşılaşmaların 13'ünde 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, "Öyle kolay değil, çalışmadan olmuyor" diye konuştu.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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