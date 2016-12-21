İrfan Can: hedef İspanya

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen, G.Birliği'nin yıldızı İrfan Can Kahveci geleceğiyle ilgili konuştu.

21 yaşındaki oyuncu, "Transferle ilgilenmiyorum. Amacım İspanya'da oynamak. Ancak daha zaman var. G.Birliği'nin başarısına odaklandık. Bu sezon ilk 5 içinde olmak istiyoruz. Türkiye'den herhangi bir kulüpten transfer teklifi almadım" dedi.



VOLKAN AĞABEY İYİYDİ

İrfan Can, Kadıköy'de F.Bahçe'ye yenilmeleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Biz daha iyi oynadık, Volkan Ağabey çok başarılıydı. Oyun olarak biz hak ettik ama futbol sonuca endeksli ve Fenerbahçe maçı kazandı. Sonuçta 33 kere ceza alanına girdik ve bunu kimse başaramamış Kadıköy'de" dedi. Öte yandan F.Bahçe maçında Almanya ve İspanya'dan gelen menajerlerin İrfan Can'ı takip ettikleri öğrenildi.