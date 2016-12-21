 Gurur duyuyoruz – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gurur duyuyoruz

    Gurur duyuyoruz
    C Grubu'nda yarın saat 20.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda 'yi tarihinde ilk kez konuk edecek 2'nci Lig temsilcisi Menemen Belediye'de heyecan var. Belediye Başkanı , "Çok sevdiğimiz F.Bahçe'yi konuk etmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:27
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