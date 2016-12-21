 Fener rahat yenmedi – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Fener rahat yenmedi

    Fener rahat yenmedi
    Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, Fenerbahçe maçında oyuna hükmetmelerine rağmen sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Koç, "Skora bakınca F.Bahçe rahat yendi sanılabilir ama öyle olmadı. Teknik direktörümüz Ümit Özat'a ve futbolculara oynadıkları cesur oyun nedeniyle teşekkür ettik" dedi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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