F.Bahçe'de Menemen hazırlıkları tamam
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde öğle saatlerinde başlayan antrenman 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çalışma, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın sabah saatlerinde günübirlik İzmir'e gidecek ve saat 20.30'da başlayacak maçın tamamlanmasının ardından İstanbul'a dönecek.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 17:00
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Toplam 7
Yorum
lazer1903 Burakı tanımamış olabilirsin hemen küfür edip sopaya ne diye sarılıyorsun kaç yaşında adamsın bu olaya her zaman rastlayabilirsiniz halk otobüslerinde.
- Beşiktaş yine PFDK’lık oldu
Toplam 3
Yorum
1903 ligde k.paşa,osmanlı,başakşehir ve akhisar gibi takımların türk futboluna hiçbirşey vermedikleri ne statları stat ne seyircileri var tek işleri üç büyüklere çelme takıp gündeme oturmak koca İzmir den bir takım yok kocaeli,eskişehir, sakarya erzurum,zonguldak gibi illerde süper ligde olmalı ki ligin kalitesi artsın.
- 3 maçı alacağız
Toplam 1
Yorum
baksoy O da zor ama büyük ihtimalle Kızılca bölük maçlarını belki kazanırız.. Fenerbahçe maçında alınacak beraberliği başarı sayalım. Çünkü bu maçta Trabzon sporun " 0 " olduğu belli çünkü gol atma şansımız % 0 maalesef
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