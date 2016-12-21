F.Bahçe ilk galibiyetini almak istiyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, geride kalan 2 maçta 1 puan topladı. Sarı-Lacivertli takım, Menemen Belediyespor karşısında ilk 3 puanını almak istiyor.
Bugün Samandıra'da yapılacak olan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak olan Fenerbahçe, yarın saat 10.30'da Sabiha Gökçen'den hareket edecek olan özel uçakla maçın oynanacağı İzmir'e gidecek. Sarı-lacivertli ekip, İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.
Van der Wiel ve Emenike kadro dışı
Grupta oynanan ilk 2 karşılaşmada, ligde şans bulamayan isimleri sahaya süren Teknik Direktör Dick Advocaat, Menemen Belediyespor karşısında yine rotasyona gidecek. Kadro dışı olan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Uygar Mert Zeybek, Menemen Belediyespor karşısında forma giyemeyecek olan isimler.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:46
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 5
Yorum
Lombardiyalı Necmi Abu Yatar dan iyi bir topçu olduğu kesin.
- ''Başkan ne derse o olur''
Toplam 6
Yorum
mazi ortada ilk yedi hafta verilen puanlar senin yüzündendi..şimdi tırmalıyoruz..açık ara şampiyon olabilirdik bu sezon.
- Tek başına takım
Toplam 2
Yorum
Aslan TAKIMIN ELINDEKI GAYRIMENKÜLLER GIBI BIR DEGER GENC HIZLI KENDI GELISTIREBILEN TRKIYE LIGINDEKI TEK GERCEK YILDIZ KOY REAL MADRIT YADA BARSELANOYA OYNAR
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