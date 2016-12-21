'Çalışın beyler'
Fenerbahçe’nin takım içindeki ağabeyleri, kadro dışı bırakılan Emenike ve Van der Wiel örneğini vererek, hocanın gözüne batan Salih, Stoch ve Volkan Şen gibi isimleri uyardı: Herkes ayağını denk alsın. Adamın affı yok!
EKSİKLERİMİZ VAR
Volkan Demirel ve Mehmet Topal, kendi başlarının da yanmaması için takım arkadaşlarını Advocaat konusunda uyardı. İki kaptana takımda sözü geçen Simon Kjaer de eşlik etti: "Emenike ve Van der Wiel'in durumları ortada, adamın hiç şakası yok. Sıra kimde bilemeyiz, herkes ayağını denk alsın. Demek ki eksiklerimiz var ki eleştiriliyoruz. Şikayet etmek yerine daha çok çalışmak, daha çok emek sarf etmek zorundayız. Bu birkaç arkadaşımız için değil, herkes için geçerli."
Emre BOL
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
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