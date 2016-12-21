 Bir tek ben G.Saraylıyım – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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HEPSİ
    21 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bir tek ben G.Saraylıyım

    Bir tek ben G.Saraylıyım
    'nda yarın İzmir'de 'yi konuk edecek olan 'un Teknik Direktörü , Fenerbahçe ile renklerinin ve logolarının benzer olduğunu ifade ederek, "Menemen, F.Bahçe'ye sempati duyan bir yer. Bir tek ben Galatasaraylıyım" dedi.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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