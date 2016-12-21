''Başkan ne derse o olur''









Sezon gelince hallederiz bu işleri. Devam etmek istiyorum. Sonuçta başkan ne derse o olur, itiraz etmem" açıklamasını yaptı. Volkan Demirel , 14 yılı aşkındır giydiği F.Bahçe formasını daha uzun yıllar giymek istediğini söyledi. Sezon sonu kontratı sona eren 35 yaşındaki kaptan, "Sözleşme uzattığım haberleri doğru değil.Devam etmek istiyorum. Sonuçta başkan ne derse o olur, itiraz etmem" açıklamasını yaptı. 21 Aralık 2016, Çarşamba Güncelleme: 01:42 Etiketler: Volkan Demirel







