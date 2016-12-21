''55-60'larla bu kadar!''
Sezon başı çalışmalarında ‘eksik kalmalarının’ acısını yaşadıklarını belirten sarı-lacivertli teknik direktör, “Yarış sürerken yüklemeler yapmak zorunda kaldık. Bu da istediğimiz verimi almamızı engelledi. Yüzde 55’lerle 60’larla bu kadar olur” dedi.
Son dönemdeki düşüşü "Normal" diye niteleyen Advocaat, "Biz bir futbol takımıyız, makine değil. Takımın fiziki kapasitesi yukarı çekmek için yarışırken yükleme yapmak zorunda kaldık, bu da aşırı yorgunluğa yol açtı. Doğal olarak bir düşüş başladı ve iki maçta tökezledik. Gençlerbirliği maçında da çok iyi oynamadık ama kazandık. Bu memnuniyet verici. Yüzde 55-60 kapasite ile ancak bu kadar olur. Belki yeterince puan toplayamadık ama bundan şikayetçi değilim" dedi.
OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ
Trabzonspor'u yenip devre arasına makul bir puan farkıyla girmek istediklerini sözlerine ekleyen Hollandalı hoca, "Devre arasında yapacağımız çalışmalarla herkes olması gereken seviyeye gelecek. İkinci yarıda sadece futbolla uğraşacağız" açıklamasını yaptı.
'AYAKTA KALAN KAZANIR'
Dick Advocaat, "Türkiye ligi zor. İçeride ya da dışarıda fark etmiyor, her takım bir diğerini yenebilecek güçte. Birçok maçta bunu gördük. Rakiplerimiz de sürpriz puanlar kaybetti. Bu bir boks maçı gibi; herkes yumruk yiyecek. Ayakta kalan ise maçı kazanacak" diye konuştu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin FB den Emenike Vander Will RVP Fernandao Salih hatta Volkan Şen gönderilmeli bunların yerine adam gibi adam oyuncular alınmalı UEFA ve ligde başarı böyle gelir Volkan Şen bal yapmayan arı hiç bir faydası yok...
- Advocaat: "Kendilerine kulüp bulsunlar"
Toplam 30
Yorum
Hayrettin Hoca boşa demedi bu kadro ile anca bu kadar olur diye acilen bize devamlılıgı olan bir Forvet ve adam gibi bir 10 numara ayrıca sag kanat şart hatta 10 numara orta saha futbolcusundan hariç bir orta saha daha alınmalı o zaman başarı gelir..
- Tecrübeli futbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Toplam 4
Yorum
Sarı Kanarya_E Güle Güle Kaptan..
''55-60'larla bu kadar!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.