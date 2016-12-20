Voltran
Lens asist şov yaptı, Sow iki gol attı, ona Fernandao eşlik etti... Fenerbahçe 3-0 kazandı ama dün gecenin kahramanı kaleci Volkan Demirel’di. Tam 7 mucize kurtarış yapan kaptan, tek başına Voltran’ı oluşturdu, takımını uçurdu. Volkan’ı geçemeyen G.Birliği’nin iki topu da direkte patlarken, bir topunu ise defans çizgiden çıkardı. 10 pozisyon veren, buna karşın 3 kontra golle kazanan Fener; Beşiktaş ve G.Saray’ın takıldığı haftanın en kârlı takım oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de ezeli rakiplerinin takıldığı haftada Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek şampiyonluk yarışında ara kapattı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği başkent ekibi karşısında Moussa Sow (2) ve Fernandao'nun golleriyle 3 puanı elde ederken, gecenin gizli kahramanı 7 net pozisyon kurtaran kaleci Volkan Demirel'di. 7. dakikada Rantie'nin vuruşunu Kjaer çizgiden çıkardı. 39'da Khalili'nin şutunda Volkan Demirel gole izin vermedi. 41'de Kanarya usta işi bir golle öne geçti. Lens'in muz ortasına Sow ayak koydu: 1-0. Günün yıldızı Volkan, 47'de Selçuk'un kafa şutu, 50'de Khalili'nin plasesi, 51'de ise Serdar Gürler'in kafa vuruşlarında gole izin vermedi. Volkan, 57'de Serdar'ın tehlikeyi ortasını kornere çelerken, 66'da İrfan Can'ın şutunu da direğin dibinden çıkardı. 73'te Serdar da Volkan'ı geçemedi. 87'de Fernandao farkı ikiye çıkardı: 2-0. 90+1'de Sow skoru belirledi: 3-0. Fenerbahçe 3 puanla zirveye yaklaştı.
ÖZAT'LA İLK YENİLGİ
Gençlerbirliği, Ümit Özat yönetiminde ilk yenilgisini aldı. İbrahim Üzülmez'in yerine göreve getirilen Özat çıktığı 6 maçta ligde Kayserispor ve Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yenip, Trabzonspor ve Başakşehir ile berabere kalmış, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Menemenspor'u 3-0 mağlup etmişti.
ÖZAT'LA İLK YENİLGİ
Gençlerbirliği, Ümit Özat yönetiminde ilk yenilgisini aldı. İbrahim Üzülmez'in yerine göreve getirilen Özat çıktığı 6 maçta ligde Kayserispor ve Adanaspor'u deplasmanda 2-0 yenip, Trabzonspor ve Başakşehir ile berabere kalmış, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Menemenspor'u 3-0 mağlup etmişti.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:43
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