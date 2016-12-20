 ''Volkan Abi sağolsun'' – Fotomaç – 20 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Volkan Abi sağolsun''

    ''Volkan Abi sağolsun''
    , maçını sayesinde kazandıklarını belirtirken, "Bu akşamki galibiyette Volkan Ağabey'in payı büyüktü. Onun sayesinde kazandık. Hafta başından beri bir kaç arkadaş griptik. Kötüydük. Kazandık, mutluyum. Umarım Trabzon maçını da alırız" dedi.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Volkan Abi sağolsun'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.