''Volkan Abi sağolsun''
Alper Potuk, Gençlerbirliği maçını Volkan Demirel sayesinde kazandıklarını belirtirken, "Bu akşamki galibiyette Volkan Ağabey'in payı büyüktü. Onun sayesinde kazandık. Hafta başından beri bir kaç arkadaş griptik. Kötüydük. Kazandık, mutluyum. Umarım Trabzon maçını da alırız" dedi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
''Volkan Abi sağolsun'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.