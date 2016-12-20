U21 takımı farklı yendi: 4-1

F.Bahçe U21 Takımı, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta sarı- lacivertli takımın gollerini 11. dakikada Abdurrahman Canlı, 59, 75 ve 83. dakikalarda Ahmethan Köse attı. Fenerbahçe aldığı bu galibiyet sonrası ligde puana yükseldi. Karşılaşmadan sonra U21 takımı oyuncuları sahada büyük bir sevinç yaşadılar.