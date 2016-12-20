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bjk 1-2 takviye ile olmaz takas kiralama bir şekilde 3 tane nokta atışı yapmak lazım.
İçerde Stadımıza layik transferler istiyoruz.
:) Ağlama bebişim...
Salih ve Stoch yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.