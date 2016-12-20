 Salih ve Stoch yok – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Salih ve Stoch yok

    Salih ve Stoch yok
    F.Bahçe'de geçen hafta için kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Van der Wiel'in yanı sıra Salih Uçan ve Miroslav Stoch maç kodrusanda yer almadı.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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