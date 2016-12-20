RvP’nin hevesi kursağında kaldı
Sakatlığının geçmesiyle 2 maç sonra sahaya çıkan Robin van Persie’nin aynı sıkıntısı nüksetti; 11. dakikada kenara geldi.
Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Robin Van Persie, dün sahaya döndü fakat yine nazara geldi. Golcü oyuncunun sakatlığı nüksedince 11. dakikada kenara değişiklik işareti yaparak oyundan alındı. Tecrübeli forvetin son durumunun yapılacak detaylı kontrollerine ardından netlik kazacağı açıklandı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:52
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