 RvP’nin hevesi kursağında kaldı – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    RvP’nin hevesi kursağında kaldı

    RvP’nin hevesi kursağında kaldı

    Sakatlığının geçmesiyle 2 maç sonra sahaya çıkan ’nin aynı sıkıntısı nüksetti; 11. dakikada kenara geldi.

    Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Robin Van Persie, dün sahaya döndü fakat yine nazara geldi. Golcü oyuncunun sakatlığı nüksedince 11. dakikada kenara değişiklik işareti yaparak oyundan alındı. Tecrübeli forvetin son durumunun yapılacak detaylı kontrollerine ardından netlik kazacağı açıklandı.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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