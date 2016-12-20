Polisler seremonide

F.Bahçe taraftarımaçı öncesi ülkemizdeyaşanan terör olaylarınılanetledi.güçlerineise büyük bir sevgi vardı. Karşılaşmadanönce yapılan seremoniyede katıldı.Polisler,veoyuncularının yanındaseremoniye çıkarken,küçük çocuklar da polis veasker kıyafetleriyle seremonideyer aldı. Maç öncesi ikitakım futbolcuları "#pankartıyla sahayaçıktı.taraftarı,maçtan öncesevgigösterilerinde bulundu. Karşılaşmayıtakip eden az sayıdakisarı-lacivertli taraftar, "" tezahüratlarıyla polisleredestek verdi. Okul açıktribününde Türk bayrağı ve" pankartıaçıldı. Tribünler uzunsüre "" tezahüratlarıylateröre tepki gösterdi. Stattaduygu dolu anlar yaşandı.