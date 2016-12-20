Polisler seremonide
Maç öncesinde F.Bahçe ve G.Birliği oyuncularının yanında polislerin de seremoniye çıkması statta duygu dolu anlar yaşattı. İki takım oyuncuları “#terörülanetliyoruz” pankartı taşıdı.
F.Bahçe taraftarı G.Birliği maçı öncesi ülkemizde yaşanan terör olaylarını lanetledi. Emniyet güçlerine ise büyük bir sevgi vardı. Karşılaşmadan önce yapılan seremoniye polisler de katıldı. Polisler, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği oyuncularının yanında seremoniye çıkarken, küçük çocuklar da polis ve asker kıyafetleriyle seremonide yer aldı. Maç öncesi iki takım futbolcuları "#terörülanetliyoruz" pankartıyla sahaya çıktı. Fenerbahçe taraftarı, maçtan önce polislere sevgi gösterilerinde bulundu. Karşılaşmayı takip eden az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar, "Hepimiz ölelim, çevik kuvvet yaşasın" ve "İstanbul çevik kuvvet" tezahüratlarıyla polislere destek verdi. Okul açık tribününde Türk bayrağı ve "Bir ölürüz, bin diriliriz" pankartı açıldı. Tribünler uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratlarıyla teröre tepki gösterdi. Statta duygu dolu anlar yaşandı.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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