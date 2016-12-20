 Ozan Tufan asistle döndü – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    asistle döndü

    Ozan Tufan asistle döndü
    Ozan Tufan, Süper Lig'de 8 hafta aradan sonra forma giydi. En son 6'ncı haftadaki Osmanlıspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu, 70'te Alper Potuk'un yerine oyuna girdi. Genç futbolcu, 87. dakikada Fernandao'nun golünün pasını vererek (bu sezonki ilk asisti) galibiyete katkıda bulundu.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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