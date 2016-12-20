Ozan Tufan asistle döndü
Ozan Tufan, Süper Lig'de 8 hafta aradan sonra forma giydi. En son 6'ncı haftadaki Osmanlıspor maçında 45 dakika sahada kalan oyuncu, 70'te Alper Potuk'un yerine oyuna girdi. Genç futbolcu, 87. dakikada Fernandao'nun golünün pasını vererek (bu sezonki ilk asisti) galibiyete katkıda bulundu.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:59
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