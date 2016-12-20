 Kazanan haklıdır! – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Kazanan haklıdır!

    Kazanan haklıdır!

    G.Birliği Teknik Direktörü , F.Bahçe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından, "Kaçırana değil, atana veriyorlar puanı" yorumunu yaptı.

    Özat, "Maçın yıldızı kaleci Volkan. Diğer taraftan bakınca, kaçırana değil, atana veriyorlar puanı. Çocuklarla gurur duyuyorum. Böyle mücadele etsinler, yenilsinler önemli değil. Burada son dönemde en iyi oynayan takım olduk. Korkaklar gibi sinerek oynamasınlar. Kazanan haklıdır, ne derseniz deyin. 86'dan sonra maçın gerisini konuşmanın anlamı yok" ifadesini kullandı.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:49
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