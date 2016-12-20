‘Kaybetseydik kepenkler inecekti ’

F.Bahçe’yi ayakta tutan kaleci Demirel, “Kötü oynadığımız bir maçı kazandık. Kaybetsek yarıştan kopabilirdik” dedi.

Kalesini gole kapatıp F.Bahçe'nin galibiyetinde önemli bir rol oynayan Volkan Demirel, "Kötü oynadığımız bir maçı 3 golle kazandık. Belki de uzun zamandır F.Bahçe kalesi bu kadar çok pozisyon yememişti. Kaybettiğimiz takdirde şampiyonluk yarışından uzaklaşacak, hatta belki de kepenkleri indirecektik. Elimden geleni yapıyorum" dedi.