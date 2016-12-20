 ‘Kaybetseydik kepenkler inecekti ’ – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    ‘Kaybetseydik kepenkler inecekti ’

    ‘Kaybetseydik kepenkler inecekti ’

    F.Bahçe’yi ayakta tutan kaleci Demirel, “Kötü oynadığımız bir maçı kazandık. Kaybetsek yarıştan kopabilirdik” dedi.

    Kalesini gole kapatıp F.Bahçe'nin galibiyetinde önemli bir rol oynayan Volkan Demirel, "Kötü oynadığımız bir maçı 3 golle kazandık. Belki de uzun zamandır F.Bahçe kalesi bu kadar çok pozisyon yememişti. Kaybettiğimiz takdirde şampiyonluk yarışından uzaklaşacak, hatta belki de kepenkleri indirecektik. Elimden geleni yapıyorum" dedi.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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