‘Kaybetseydik kepenkler inecekti ’
F.Bahçe’yi ayakta tutan kaleci Demirel, “Kötü oynadığımız bir maçı kazandık. Kaybetsek yarıştan kopabilirdik” dedi.
Kalesini gole kapatıp F.Bahçe'nin galibiyetinde önemli bir rol oynayan Volkan Demirel, "Kötü oynadığımız bir maçı 3 golle kazandık. Belki de uzun zamandır F.Bahçe kalesi bu kadar çok pozisyon yememişti. Kaybettiğimiz takdirde şampiyonluk yarışından uzaklaşacak, hatta belki de kepenkleri indirecektik. Elimden geleni yapıyorum" dedi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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