Kadıköy’de 8 bin taraftar

Sarı-lacivertli taraftarlar, Gençlerbirliği maçına ilgi göstermedi. Karşılaşmayı yaklaşık 8 bin Fenerbahçeli taraftar takip etti. G.Birliği'ne ise yaklaşık 10 taraftar deplasman tribününden destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar az sayıda olmalarına rağmen, 90 dakika yaptıkları tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.