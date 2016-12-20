Kadıköy’de 8 bin taraftar
Sarı-lacivertli taraftarlar, Gençlerbirliği maçına ilgi göstermedi. Karşılaşmayı yaklaşık 8 bin Fenerbahçeli taraftar takip etti. G.Birliği'ne ise yaklaşık 10 taraftar deplasman tribününden destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar az sayıda olmalarına rağmen, 90 dakika yaptıkları tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 00:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kadıköy’de 8 bin taraftar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.